Raffadali, il sindaco chiede la dad per gli studenti delle superiori

Troppi i giovani di Raffadali positivi al Covid. Il sindaco Cuffaro è preoccupato e ha chiesto ai dirigenti scolastici degli istituti superiori di secondo grado di Agrigento di far seguire le lezioni agli studenti raffadalesi da casa, in dad. “Non so cosa i giovani abbiano fatto ma sono tantissimi ad essere positivi- dice Silvio Cuffaro con alle spalle un cartello con la scritta “Game over” – e possono portare i virus in altri comuni , ad altri studenti.” Cuffaro ha annunciato alcuni provvedimenti: “ordinerò – dice- ai responsabili dei supermercati di sanificare i carrelli della spesa e di contingentare gli ingressi, i distributori di benzina devono fornire i guanti monouso. Faremo controlli anche per chi si ferma a parlare in gruppo per strada: prenderò provvedimenti anche per il villaggio della gioventù, anche qui gli ingressi saranno contingentati. Si devono evitare gli assembramenti davanti le porte dei medici di famiglia. Gli anziani devono rimanere a casa, penseremo noi a fare la spesa e ai medicinali.” Il sindaco di Raffadali, poi, annuncia controlli anche durante i funerali: “devono partecipare-tuona- solo i familiari stretti. Dovete restare a casa e chi deve uscire per lavoro o per necessità mi deve collaborare segnalando episodi di chiaro mancato rispetto delle regole anti-covid”