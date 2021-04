Raffadali, Cuffaro avverte: “controlli senza pietà per feste e festini”

La situazione sanitaria è in miglioramento a Raffadali ma è stata accertata la presenza della variante brasiliana che pare essere più contagiosa. Il sindaco, Silvio Cuffaro, annuncia controlli con lo scopo di scongiurare scampagnate e maxi riunioni di famiglia nei giorni di Pasqua e Pasquetta. “Siamo riusciti a dimezzare il numero dei positivi al covid- dice-. Volevo avvisarvi che non ci sarà pietà per nessuno nei controlli che stiamo pianificando, se siete a conoscenza di feste e festini dovete comunicarcelo perché nonostante dispiegheremo tutte le forza che abbiamo non possiamo essere ovunque e in tutte le campagne del territorio. Abbiamo notizia ufficiale di una nuova variante nel nostro territorio “la variante Brasiliana” molto contagiosa. Vi chiedo di non vanificare i sacrifici fatti finora e di attenervi alle regole per queste vacanze pasquali. Se riprende il contagio – avverte Cuffaro- saremo costretti, come in un circolo vizioso, a tornare a chiudere tutto. Dipende da voi e dal vostro senso di responsabilità e non solo da noi che faremo i controlli. Non c’è “noi” e “voi” in questa guerra, siamo tutti parte di un’unica squadra, prima capiremo questa cosa prima ce ne usciremo.” Il primo cittadino di Raffadali ha più volte chiesto un centro vaccinale nel paese e annuncia: “ giovedì c’è stata la prima visita da parte del dipartimento di protezione civile provinciale per organizzare il centro vaccinale a Raffadali. Ringrazio il direttore generale dell’asp, la protezione civile e tutti i medici che mi hanno dato la loro disponibilità affinché il centro vaccinale funzioni. Devo ringraziare un avvocato nostro concittadino che vive a Palermo che per il secondo anno consecutivo ha mandato 150 uova di Pasqua per i bimbi delle famiglie meno abbienti del nostro paese. E ringrazio anche il proprietario di un bar Raffadalese che mi ha omaggiato di un uovo personalizzato. Che sia un augurio sincero rivolto non solo a me ma a tutta l comunicato per un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.”