Il contest dedicato ai nuovi talenti di “RADIO DEEJAY” svoltosi a Riccione premia con “lL PREMIO SPECIALE”

L’ empedoclina Claudia Iacono (classe 97) in arte IBLA con il suo inedito dal titolo “LIBERTAD”scritto e composto dalla stessa. La cantautrice racchiude in un’unica frase il significato del brano: “l’amore non è mai rinuncia, l’amore è libertà”. IL contest musicale è stato condotto da RUDY ZERBY e CHICCO GIULIANI con la partecipazione di moltissimi talenti provenienti da tutta Italia. La giuria presieduta da LINUS patron del festival e direttore artistico di radio DEEJAY premia IBLA per il suo brano in lingua spagnola, il quale ha immerso la numerosissima piazza di Riccione in una gradevole atmosfera gitana.

IBLA prima di congedarsi ringrazia tutti dicendo: “ringrazio tutto lo staff di Radio Deejay ma soprattutto ringrazio il pubblico di Riccione che sin dalla prima esibizione, mi ha fatta sentire a casa”.