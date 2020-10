Racinari tra le stelle: Canicattì “rivelazione” dell’Eccellenza

CANICATTI’. Biancorossi sempre più in alto. Vincendo nel derby col Pro Favara (uno a zero e rete del neo acquisto Dennis Di Mercurio), i canicattinesi allenati da Pippo Romano hanno consolidato la posizione in testa alla classifica e comandano a pari punti con l’Akragas la graduatoria del girone A.

Canicattì che in 4 partite non ha subito alcun gol e ne ha fatti sette. Pochi ma decisivi, considerato che i biancorossi hanno incontrato, nell’ordine: Marineo (vittoria per due a zero), Sciacca (due a zero), Folgore (due a zero) e per ultimo il Favara (una sola rete senza subirne alcuna).

“Partita difficile contro una buona squadra – ha commentato l’allenatore del Canicattì, Pippo Romano – malgrado non siamo stati brillanti come siamo di solito, abbiamo raggiunto il successo con merito. Dobbiamo continuare con la stessa umiltà e restare con i piedi ben piantati per terra senza fare voli pindarici”.

Protagonista assoluto della giornata il portiere Federico Valenti (lui è originario di Favara), che ha sventato alcune chiare occasioni da rete ed è stato superlativo quando ha bloccato la conclusione di Contino.

Sugli scudi Di Mercurio (NELLA FOTO) che ha segnato dalla distanza con una staffilata che ha sorpreso il portiere favarese.

C’è stato anche l’esordio di Rodolfo Sinatra (classe 2002), tra le fila del Canicattì e tra l’undici titolare.

E c’è un nuovo arrivato: la società ha perfezionato l’accordo con il calciatore Mario Erbini, attaccante classe ‘91. Erbini arriva dal Mazara dove si era trasferito ad inizio stagione. Il calciatore, un top per la categoria, si è sempre contraddistinto per i tanti gol e la qualità messa in campo.

Infine, archiviata la sfida col Pro Favara si pensa al prossimo incontro. E sarà ancora derby, questa volta con il Casteltermini.