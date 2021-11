Raccolta rifiuti, lunedì possibili disagi dovuti allo sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali.

“In considerazione dello sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi di igiene urbana indetto per lunedì 8 novembre- scrivono dal comune di Agrigento- domenica sarebbe opportuno non esporre i mastelli. Tutto ciò perché le ditte che svolgono il servizio non sono a conoscenza del numero degli operatori che aderiranno allo sciopero.

Ci scusiamo sin d’ora con i cittadini per il probabile disagio.”