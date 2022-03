Raccolta firme contro i “disservizi Aica”

Raccolta firme oggi, 5 marzo, ad Agrigento per denunciare “i continui disservizi di Aica”. L’ha organizzata il vice presidente del Condacons di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, per chiedere al governo regionale interventi. Codacons è presente con un gazebo a Porta di Ponte. “ Una raccolta di firme per una denuncia collettiva- dice Di Rosa-. Lo abbiamo sin da subito detto e scritto, AICA, la nuova società Consortile nata per la gestione del servizio idrico integrato nella Provincia di Agrigento- tuona Di Rosa- è il solito carrozzone politico con grossi problemi gestionali. Ad Agrigento, alcuni quartieri, non ricevono acqua da almeno 21 giorni. Nessun miglioramento del servizio, nessun risparmio per i cittadini”. Il vice presidente provinciale del Codacons ha anche annunciato che “se non dovessero arrivare risposte, inizierò lo sciopero della fame, la Provincia di Agrigento non può continuare ad essere governata in questo modo dai soliti noti”.

VIDEO