Raccolta firme a San Leone contro il Green Pass

Un banchetto per la raccolta firme contro il green pass, sarà allestito sabato 31 luglio in piazzale Giglia a San Leone.

Dalle 18 fino alle 24 sarà possibile sottoscrivere la petizione lanciata da Italexit formazione politica che fa capo a Gianluigi Paragone, contro il provvedimento del governo che entrerà in vigore il prossimo 6 agosto e prevede una serie di restrizioni per i cittadini che non posseggono la carta verde.

Documento che tra le altre cose, consente l’ ingresso a locali al chiuso, cinema, teatri e palestre e permette gli spostamenti in aereo, nave o treno.