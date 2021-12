Raccolta differenziata. Operatori ecologici al lavoro anche a Capodanno

Rimane regolare la raccolta differenziata durante le festività di fine anno. Gli operatori ecologici di Iseda e Sea lavoreranno ad Agrigento anche sabato 1 gennaio 2022, giorno di Capodanno per svuotare i mastelli dell’umido e del vetro, ad Agrigento. A Favara, gli operatori ecologici del raggruppamento temporaneo di imprese, Iseda, Ecoin, Icos e Sea, sabato 1 gennaio, svuoteranno i mastelli dell’umido e raccoglieranno anche i sacchetti con pannolini e pannoloni. La raccolta dei rifiuti non verrà effettuata il 2 gennaio perchè si tratta di una domenica e riprenderà regolarmente lunedì 3 gennaio per svolgersi regolarmente anche mercoledì 6 gennaio, per l’Epifania.