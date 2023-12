Non subiranno alcuna modifica, contestualmente al ponte di fine anno, i turni per la raccolta differenziata dei rifiuti nel capoluogo agrigentino e negli altri comuni serviti dal Raggruppamento di imprese. Gli operatori ecologici infatti, non raccoglieranno i rifiuti solamente il 31 dicembre in quanto domenica mentre la raccolta sarà regolare lunedì 1 gennaio giorno di Capodanno e sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

I mastelli devono essere esposti, come di consueto, dalle 22 della sera precedente alle 6 del mattino del giorno del conferimento stabilito dal calendario.