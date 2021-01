Raccolta differenziata 2019. Sciacca primo tra i comuni superiori a 20 mila abitanti 

Sciacca risulta primo in Sicilia nella classifica dei comuni superiori a 20 mila abitanti con la più alta percentuale di raccolta di differenziata registrata nel 2019. L’ARPA ha validato i dati del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per la premialità ai comuni che nel 2019 hanno superato la soglia del 65 per cento.

L’Arpa ha validato i dati di 38 Comuni, tra cui il dato di Sciacca. Per altri 12 Comuni, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente non ha proceduto alla validazione per alcune difformità riscontrate.

Il dato relativo al Comune di Sciacca è quello del 74,6 per cento di raccolta differenziata raggiunta nel 2019.

“Ora- dicono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Michele Bacchi- si attende la ripartizione della premialità da parte della Regione Siciliana ai cosiddetti comuni virtuosi.”