Racalmuto, in fiamme centro di raccolta dei rifiuti

I carabinieri stanno indagando su un incendio divampato in contrada “Piano Corsa” alla periferia di Racalmuto, di un prefabbricato, utilizzato come ufficio e centro comunale, per la raccolta dei rifiuti. Centro comunale che è chiuso da tempo per lavori di adeguamento. Le cause sono in corso d’accertamento.



Non è escluso che il rogo possa essere partito da un campo di sterpaglie, per poi propagarsi al prefabbricato. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno dovuto operare per ore prima di avere ragione sulle fiamme. Poi i carabinieri della Stazione di Racalmuto hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Ci sono danni.