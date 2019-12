Quinto memorial Giusi Mallia.

Nella giornata di giovedi 5 dicembre si è svolta la quinta edizione del memorial per Giusi Mallia, persona dedita al sociale che ha fatto del suo lavoro di infermiera una vera e propria missione, in quanto si è prodigata per aiutare il prossimo.

Ogni anno viene premiata la persona che più si è distinta per il sociale e quest’anno è toccato ad un giovane ventenne costretto in sedia a rotelle, che grazie al suo blog (Opinioni su due Gambe- il mondo visto dagli occhi di un disabile ), ha contribuito a mettere in luce le difficoltà che una categoria come quella dei disabili è costretta a sopportare giorno dopo giorno.

Il blog non si limita a ciò che concerne l’ambito della disabilità, ma tratta anche di attualità politica e cittadina.