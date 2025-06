Fortitudo Agrigento, svolta in panchina: Cagnardi al posto di Quilici, via al nuovo ciclo voluto da Gabriele Moncada

Cambio di rotta per la Fortitudo Agrigento. Dopo una stagione altalenante, la società biancazzurra ha deciso di risolvere il contratto con coach Daniele Quilici, aprendo ufficialmente la strada al ritorno in panchina di Devis Cagnardi. Una scelta precisa, fortemente voluta dal presidente Gabriele Moncada, che punta a rilanciare le ambizioni del club affidandosi a una figura già conosciuta e apprezzata nell’ambiente.

Il saluto a Quilici arriva dopo un solo anno alla guida della Fortitudo, nonostante un accordo biennale. Troppi gli alti e bassi e, soprattutto, una gestione poco brillante nei momenti chiave, che ha compromesso l’accesso ai playoff. Il tecnico livornese, che ha cercato di dare identità a un gruppo giovane ma inesperto, ha pagato l’assenza di continuità e alcune scelte tattiche discutibili, soprattutto nelle gare secche dove la squadra è apparsa disorientata.

Queste le parole di Daniele Quilici nel salutare la piazza agrigentina:

“È stata una stagione intensa che ricorderò con grande piacere, per le persone con cui ho lavorato e per tutti quelli che hanno partecipato con passione e positività intorno alla squadra. Ci tengo a salutare ed a ringraziare tutti per la presenza e il sostegno; quando passerà la delusione per il playin, rimarranno solo i bei ricordi del percorso fatto insieme. Vi auguro il meglio, e sempre… Amunì!”

La società Moncada ha voluto esprimere pubblicamente i più sentiti ringraziamenti e un grande in bocca al lupo a Quilici per il prosieguo della carriera.

Ora si apre ufficialmente una nuova fase: Cagnardi torna ad Agrigento con un contratto triennale e il chiaro obiettivo, condiviso con il presidente Moncada, di costruire un progetto vincente e ambizioso. Il club ha già confermato Michele Giovanatto come responsabile del settore giovanile e si lavora sul fronte del roster: Albano Chiarastella dovrebbe restare a guidare la squadra da capitano, mentre Gabriele Romeo ripartirà dal contratto già in essere. Si chiudono, invece, con ogni probabilità le parentesi agrigentine di Fabrizio Piccone e Mait Peterson. L’era Cagnardi-ter può cominciare.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp