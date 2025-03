Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha ricevuto i funzionari dell’Amministrazione civile, in servizio in due diversi Uffici della Questura e del Commissariato di Pubblica sicurezza di Sciacca, recentemente promossi alla qualifica superiore. Il Questore ha elogiato l’impegno e la dedizione che negli anni i Funzionari hanno profuso nel lavoro svolto con competenza, sottolineando come queste promozioni siano il giusto riconoscimento di anni di assiduo servizio. Ha augurato loro di continuare a lavorare con passione, sottolineando l’importanza della loro funzione nell’Amministrazione Civile della Polizia di Stato.

Funzionario amministrativo Salvatore Autolitano, laureato di II° livello all’Accademia di Belle Arti. Vincitore di concorso pubblico è entrato nell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno l’uno settembre del 1986 con prima assegnazione alla Prefettura di Ragusa. In seguito, ha prestato servizio al Commissariato di Palma di Montechiaro e dall’ottobre 1992 è stato trasferito alla Questura di Agrigento. In questa articolazione è stato alla Divisione Anticrimine, all’Ufficio di Gabinetto e dal 1997 è stato nominato sostituto funzionario di controllo presso la stessa segreteria di sicurezza. Dal 17 febbraio 2025, a seguito di selezione a titoli per la progressione verticale è stato inquadrato nella terza area nel profilo dei funzionari amministrativi dell’Amministrazione civile dell’Interno.

Funzionario informatico Antonella Giocondo, laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Vincitrice di concorso pubblico è entrata nell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno l’11 luglio del 1988 presso la Questura di Milano. Trasferita alla Questura di Agrigento il 30 dicembre del 1993 è stata assegnata all’Ufficio Personale e dal 2004 presta servizio all’Ufficio Amministrativo contabile. Dal 17 febbraio 2025, a seguito di selezione a titoli per la progressione verticale è stata inquadrata nella terza area nel profilo dei funzionari informatici dell’Amministrazione civile dell’Interno.

Funzionario economico finanziario Vilma Baldassano, vincitrice di concorso pubblico è entrata nell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno il 15 aprile del 1985 con primo incarico alla Sezione Polizia Stradale di Agrigento. Dall’1 settembre del 1986 è in forza agli Affari generali per la gestione delle risorse umane e logistiche del Commissariato di Sciacca. Dal 17 febbraio 2025, a seguito di selezione a titoli per la progressione verticale è stata inquadrata nella terza area nel profilo dei funzionari economici finanziari dell’Amministrazione civile dell’Interno.

