Boom di candidati a sindaco a Campobello di Licata, dove gli elettori tornano alle urne dopo 2 anni per effetto dell’annullamento delle amministrative del 2022. Sono infatti quattro gli sfidanti per la poltrona di sindaco e la chicca è che tre di loro erano candidati anche nel 2022 compreso l’ex sindaco Antonio Pitruzzella esponente del Pd.

Gli altri due che ci riprovano sono Michele Termini (esponente del centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia e Mpa) e Vito Terrana, pure lui esponente del centrodestra in quota Dc. Il quarto candidato, che rappresenta la novità assoluta in queste amministrative è Lillo Massimiliano Musso, avvocato originario della vicina Ravanusa dove è stato più volte candidato a sindaco. E’ sostenuto dal partito di Forza del popolo.

Musso ha indicato come assessori della sua eventuale giunta Antonio Turco e Giuseppe Meli. Pitruzzella invece si avvarrà della collaborazione di: Amedeo Farruggio, Luigi Bella, Giuseppe Micciché. Nella sua lista l’ex sindaco ed ex presidente del Consiglio comunale, Giovanni Picone. Gli assessori designati da Michele Termini sono invece: Dyana Intorre, Giovanni D’Angelo e Gabriele Brunetto. Mentre Vito Terrana schiera ben 4 assessori designati: Calogero Russo, Filomena Jenny Termini, Noemi Angela Corbo, Enrico Lo Coco.

Già in paese si respira aria di campagna elettorale. Oggi alle 19,30 in piazza Tien an Men il candidato Michele Termini presenterà la lista dei candidati al Consiglio comunale, mentre domani, sempre alle 19,30 toccherà al candidato Vito Terrana nella stessa location.

ECCO LE LISTE E I CANDIDATI

Vota Musso – Se vorrete sarò voi (collegata al candidato sindaco Lillo Massimiliano Musso): Carmela Maria Puccio, Giuseppe Meli, Lucia Giangreco, Angelo Farruggello, Calogera Ponticello, Calogero Sciandrone, Iride Ines Lauricella, Maria Giuseppina Farruggello, Marianna Cascina, Giuseppe Luca Donzella, Carmelo Li Calzi, Salvatrice Giunta.

“Io sostengo – Antonio Pitruzzella sindaco” (collegata al candidato sindaco Antonio Pitruzzella): Calogero Alaimo, Paola Bove, Giuseppina Burgio, Maria Ausilia Ciotta, Angelica Falsone, Giovanni Falsone, Amedeo Farruggio, Concetta Gueli, Angelo La Greca, Claudia Merlo, Carmelo Mulè, Giovanni Picone.

“Uniti per cambiare Campobello – Michele Termini sindaco” (collegata al candidato sindaco Michele Termini): Maria Elena Alaimo, Patrizia Amato, Gabriele Brunetto, Veronica Maria Cammilleri, Salvatore Cani, Giovanni Gioacchino D’Angelo, Carmelo Gammacurta, Dalila Fatima Grova, Giovanni Ilardo, Dyana Intorre, Giovanni Nigro, Pierangelo Toledo.

“Vito Terrana sindaco” (collegata al candidato sindaco Vito Terrana): Maria Daniela (detta Daniela) Bella, Veronica Carmela Bella, Angela Maria Serena D’Auria, Angelo Gianluigi Intorre, Luigi Montaperto, Calogero (detto Lillo) Pirrera, Domenico Rizzo, Calogero Russo, Salvatore Maria Domenico Scibetta, Michelangelo Sciortino, Filomena Jenny (detta Jenny) Termini, Carmelo Zirafi.