Quattro milioni di euro per le città delle prime quattro tappe del Giro d’Italia

La Giunta regionale ha deliberato uno stanziamento da oltre 4 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e manutenzione stradale per le province di Agrigento, Enna, Palermo, Catania, Messina e Trapani, in vista delle prime quattro tappe della 103esima edizione del Giro d’Italia, dal 3 al 6 ottobre: Monreale-Palermo, Alcamo-Agrigento, Enna-Etna e Catania-Villafranca Tirrena.

Le azioni di risanamento interesseranno l’intero tracciato delle quattro tappe, dai percorsi urbani a quelli extraurbani.

La provincia di Agrigento è quella destinataria di maggiori risorse, con circa un milione 900mila euro per manutenzione e messa in sicurezza; 1milione e 200mila euro alla provincia di Catania per interventi strategici come il risanamento della strada “Mareneve” di Etna nord e i percorsi nel Paternese. Circa 528mila euro, poi, vanno per il Palermitano, cui si aggiungono 295mila euro per Enna, 210mila euro per Messina, e 180mila euro per il Trapanese.