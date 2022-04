Quattro buone ragioni per tradurre il sito web: dall’esperienza utente al risparmio 

Che sia un sito vetrina o un sito con e-commerce non fa molta differenza: tradurlo o crearne una versione multilingua è oggi indispensabile se si vuole vederne crescere il traffico e soprattutto, a valle, per riuscire a generare conversioni. Se questo discorso ti suona un po’ troppo astratto, quelle che seguono sono più in concentro le quattro ragioni perché tradurre un sito web conviene.

Tradurre un sito web? Ecco perché conviene e fin da subito

A partire, inevitabilmente, dall’assicurare ai visitatori una user experience ottimale. Numerosi studi hanno confermato nel tempo che quando si visitano siti e pagine web nella propria lingua cresce esponenzialmente il tempo che si trascorre al loro interno, oltre che la probabilità di compiere azioni come iscriversi a una newsletter, richiedere informazioni attraverso l’apposito form, chiudere il carrello se si tratta di un e-commerce. Soprattutto nell’ultimo caso quello che succede empiricamente è che interagire con ambiente e comandi che parlano la propria lingua crea un senso di familiarità tale per cui l’utente è più predisposto a fidarsi e portare a termine il processo d’acquisto. Perché ciò avvenga davvero, come dei professionisti di traduzioni aziendali come Eurotrad ti suggeriranno fin dalla prima consulenza, quello di cui hai bisogno non è in realtà tanto tradurre semplicemente ma localizzare il sito web: è un processo tanto più complesso quanto più strategico che, di fatto, adatta le tue pagine web a quelle che sono le abitudini di navigazione degli utenti, spesso molto diverse sulla base di fattori culturali.

Esperienza utente a parte, però, considera che tradurre un sito web conviene anche nella misura in cui è il primo fondamentale passo per presidiare i mercati esteri se stai cercando di mettere in atto una strategia di internazionalizzazione. Per capire quanto è importante tradurre il tuo sito web, prova a chiederti in questo caso quante probabilità ci sono che chi cerca su un motore di ricerca prodotti o servizi come quelli che ha in catalogo la tua azienda e non lo fa in italiano si vede proposto tra i primi risultati le tue pagine.

Proprio la SEO è una delle buone ragioni per tradurre un sito web. Semplificando molto, gli algoritmi dei motori di ricerca premiano come più affidabili quei siti che sono disponibili tradotti o in versione multilingua e, cioè, far tradurre le tue pagine web ti aiuterà a posizionarti meglio tra i risultati di ricerca (risultato non di poco conto se è vero, com’è vero, che in pochissimi vanno oltre la prima pagina di risultati su Google e simili). Dovresti rivolgerti a un espero SEO, e potrai farlo anche più tardi, se vorrai investire in una più corposa strategia di SEO internazionale ma considera anche che tradurre in più lingue il tuo sito web ti aiuterà, per esempio, ad aumentare il numero di link in entrata (i famosi backlink) di qualità verso il tuo sito.

Anche se deciderai di investire in campagne di advertising sui motori di ricerca, come le campagne Google Ads, infine tradurre il sito web si rivelerà conveniente e questa volta anche da un punto di vista prettamente economico: considera, infatti, che la maggior parte di queste hanno un costo per-click basato su una lista di parole chiave rilevanti per il tuo sito e che lo stesso è ottimizzato se proprio la lista di keyword è calibrata su cosa cercano concretamente i parlanti le diverse lingue.