Quattro agrigentini morti di Covid, e altri 515 nuovi casi

Quattro persone sono morte di Covid in provincia di Agrigento: 2 a Sciacca, una a Licata, e una a Palma di Montechiaro, e accertati altri 515 nuovi casi positivi, a fronte di 1.481 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 49.571 (1 marzo 2020 – 12 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 36.930. Gli attuali positivi salgono a 12.189, di cui 12.128 in isolamento domiciliare, e 61 ricoverati in ospedale. Scendono a 6 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 4 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 28 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 26 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare. Complessivamente 452 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 255.457 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 12 febbraio 2022 sono 1.947.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 12 febbraio: Agrigento 6.272 (1.947 attuali contagiati, 4.294 guariti e 31 deceduti); Alessandria della Rocca 253 (49 attuali contagiati, 203 guariti e 1 deceduto); Aragona 719 (219 attuali contagiati, 494 guariti e 6 deceduti); Bivona 203 (35 attuali contagiati, 167 guariti e 1 deceduto); Burgio 220 (38 attuali contagiati, 181 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 220 (27 attuali contagiati, 190 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 365 (54 attuali contagiati, 305 guariti, e 6 deceduti); Camastra 261 (52 attuali contagiati, 204 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 865 (362 attuali contagiati, 501 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.273 (368 attuali contagiati, 887 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 4.937 (1.213 attuali contagiati, 3.674 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 790 (213 attuali contagiati, 571 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 417 (100 attuali contagiati, 311 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 426 (53 attuali contagiati, 370 guariti e 3 deceduti); Cianciana 286 (46 attuali contagiati, 234 guariti e 6 deceduti); Comitini 121 (17 attuali contagiati, e 104 guariti); Favara 4.482 (901 attuali contagiati, 3.553 guariti e 28 deceduti); Grotte 543 (152 attuali contagiati, 388 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 155 (35 attuali contagiati, 119 guariti e 1 deceduto); Licata 4.425 (1.177 attuali contagiati, 3.213 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 151 (8 attuali contagiati, 142 guariti, 1 deceduto); Menfi 889 (212 attuali contagiati, 666 guariti e 11 deceduti); Montallegro 242 ( 9 attuali contagiati, 227 guariti e 6 deceduti); Montevago 176 (31 attuali contagiati, 143 guariti e 2 deceduti); Naro 813 (221 attuali contagiati, 580 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.446 (891 attuali contagiati, 2.526 guariti e 29 deceduti); Porto Empedocle 1.904 (443 attuali contagiati, 1.446 guariti, e 15 deceduti); Racalmuto 866 (181 attuali contagiati, 679 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.569 (481 attuali contagiati, 1.070 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.561 (499 attuali contagiati, 1.051 guariti, 11 deceduti); Realmonte 504 (104 attuali contagiati, 396 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.662 (204 attuali contagiati, 2.431 guariti e 27 deceduti); Sambuca di Sicilia 454 (26 attuali contagiati, 401 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 222 (46 attuali contagiati, 168 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.029 (484 attuali contagiati, 540 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 96 (20 attuali contagiati, e 76 guariti); Santa Elisabetta 162 (53 attuali contagiati, 108 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 655 (109 attuali contagiati, 536 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 357 (74 attuali contagiati, 280 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.300 (854 attuali contagiati, 2.409 guariti e 37 deceduti); Siculiana 657 (101 attuali contagiati, 550 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 104 (18 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto).

Sono 66 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.