Quarti di finale playoff: la Moncada chiama a raccolta i tifosi

Quarti di finale playoff: Operazione #LINCHEMULU

Ci siamo, il momento per cui abbiamo lavorato e lottato per un intero anno è finalmente arrivato e noi vogliamo esserci con testa e cuore come avrebbe voluto il nostro Press e abbiamo bisogno di tutti voi tifosi, di un Palamoncada pieno che trascini i nostri Giganti e che gli dia la giusta spinta per raggiungere la meta prefissata.

Al via i quarti di finale per la promozione in serie A2 che ci vedranno in campo in casa per gara 1 e 2 rispettivamente domenica 15 Maggio alle ore 18.00 e martedì 17 Maggio ore 20.30 contro l’Andrea Costa Imola. Vogliamo un Palamoncada pieno e per questo la società ha stabilito che tutti i biglietti per le gare interne avranno un costo unico di € 5.00 dai 18 anni in su (under 18 ingresso gratuito dietro esibizione di documento). Sarà possibile acquistare in prevendita i ticket online già a partire da oggi collegandosi al link https://bit.ly/3M0lgBG , il botteghino sarà aperto il giorno della gara un’ora e trenta prima del match.