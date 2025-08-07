Un bracciante agricolo di 40 anni, di nazionalità tunisina, residente da tempo a Licata è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata dopo essere stato ferito, in più parti del corpo, con un coltello. I medici hanno sottoposto l’uomo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari e lo hanno medicato, con più punti di sutura. Guarirà in due settimane.

È successo, alcuni giorni fa durante le ore notturne, nei pressi di piazza Stazione nel centro urbano licatese. Sarebbe scoppiata una lite fra due o più persone e il quarantenne è stato accoltellato. Sul fatto i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire cosa abbia innescato il diverbio, ben presto trasformatosi in un’aggressione a coltellate.

