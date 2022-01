Quando si dice: faccio la mia parte. Ecco il gesto dell’assessore Picarella

Ha preso i cartoni, li ha caricati nella sua auto e con un elenco alla mano è andato a casa dei positivi e di quanti sono in quarantena a causa del Covid. L’assessore comunale alla polizia municipale di Agrigento, Francesco Picarella, non ci ha pensato due volte. Un accordo tra il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, e le imprese che gestiscono la raccolta dei rifiuti in città prevede che i vigili urbani lascino i cartoni a casa di chi è in isolamento e, poi, a ritirare i “rifiuti speciali” ci pensano le ditte. Ma l’aumento esponenziale dei contagi da Covid ha colpito anche il comando della polizia municipale di Agrigento. E, così, l’assessore Picarella ha deciso di fare la sua parte insieme ai vigili urbani che si trovano ad operare con poco personale e con grandi sforzi. “Francesco Picarella – ha detto il sindaco Micciché– ha reclinato i sedili della sua auto personale ed ha fatto il giro della città per distribuire gli involucri”. Sono tante le aziende e i settori che si stanno ritrovando senza personale perché contagiato dal Covid. Un fenomeno diffuso, ma quando a rimetterci sono le aziende impegnate nel pubblico le conseguenze sono evidenti e visibili. Diverse le segnalazioni di questi giorni di cittadini , a casa perché contagiati, che lamentavano di essere sommersi dai rifiuti.