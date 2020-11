QualitÃ  ambientale: Trento prima, Agrigento arranca

Non migliora la qualità ambientale nell’Agrigentino. E’ quanto emerge dalla classifica 2020 sulla qualità della vita, realizzata da ItaliaOggi in collaborazione con l’Università La Sapienza e Cattolica Assicurazioni e giunta alla 22ma edizione. Trento al primo posto nella classifica per qualità ambientale seguita da Milano che sale dalla 24ma posizione del 2019, Pordenone (era 7ma) e Sondrio (era al primo posto). Come lo scorso anno, chiude la classifica Catania. Le province che figurano nelle posizioni di testa sono 21, come nella passata edizione, ma vedono l’esclusiva presenza di province dell’Italia settentrionale. Il gruppo 4 dove la qualità ambientale risulta ‘insufficiente’ comprende 5 province del Nordovest (Asti e Alessandria in Piemonte; 3 delle 4 province liguri ad eccezione di La Spezia), una provincia del Nordest (Ravenna in Emilia Romagna), 6 province del Centro Italia contro le 7 della passata edizione (MassaCarrara, Arezzo, Pistoia e Grosseto in Toscana, Latina e Frosinone nel Lazio) e 18 province in Italia meridionale e insulare, contro le 13 dello scorso anno (Napoli in Campania; tutte le province pugliesi ad eccezione di Lecce; Vibo Valentia e Crotone in Calabria; tutte le province siciliane ad eccezione di Agrigento.