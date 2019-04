Qualificazioni ai playoff: Agrigento, tutti gli incroci per sperare

Con i piedi sul parquet e la testa a sabato. La Fortitudo si allena per tutta la settimana in attesa di conoscere il suo destino. Dopo la sconfitta di Rieti però, il suo futuro sarà deciso da altri. Sabato sera Ciani e compagni resteranno incollati allo schermo a guardare i risultati scaturiti dai tanti incroci per la qualificazioni ai playoff, a partire dalla sfida Leonis Roma – Benacquista Latina. Rispettivamente quartultima e nona in classifica. Agrigento dovrà poi sperare che Scafati perda con la capolista Virtus Cassino. Nel caso i campani dovessero vincere, la M Rinnovabili entrerebbe ai playoff solo se Trapani dovesse riuscire nell’impresa di far suo il derby di Capo D’Orlando. In pratica il sabato santo della vigilia di Pasqua, potrebbe tramutarsi nel giorno della risurrezione, non solo per i credenti, ma per tutti fan della Fortitudo, a cui non è rimasto altro che pregare e sperare. Si tratta di una serie di incastri complicati ma possibili che metterebbero in condizione la squadra del main sponsor Salvatore Moncada di giocarsi per l’ottava volta di seguito l’accesso alla post season. Certo, Agrigento reduce da ben 5 KO di fila ha sprecato troppe volte l’occasione di centrare i playoff per conto suo. La sconfitta di domenica a Rieti però non la condanna matematicamente. La sentenza arriverà solo dopo l’ultima giornata che come è noto Agrigento non gioca per via dell’esclusione di Siena. Una croce e delizia la vicenda della squadra toscana. La sua esclusione prematura ha sì regalato la salvezza diretta con qualche giornata di anticipo alla Fortitudo ma anche negato la possibilità di provare fino all’ultimo ad ottenere i play off . E mentre proprio su questo aspetto il dibattito rimane aperto, i tifosi si dividono tra chi spera nella qualificazione e chi invece ritiene che sia giusto che la stagione della Fortitudo si finita qui. Nelle ultime due partite disputate Agrigento è crollata prima nel derby casalingo con Trapani e poi nella sfida di Rieti. Proprio in terra laziale la squadra di Franco Ciani ha dovuto arrendersi in modo netto alla supremazia degli avversari. Al PalaSojourner serviva l’impresa ed invece è arrivata una sconfitta sonora. La Fortitudo è rimasta in partita fino a metà, poi l’ennesimo crollo.

Rimane il fatto di aver centrato con largo anticipo la salvezza che non è poca cosa nella stagione delle 5 retrocessioni e del fallimento di Siena. Agrigento continuerà ad allenarsi fino a sabato, poi in base ai risultati acquisiti si deciderà il da farsi. (*DV*) Domenico Vecchio