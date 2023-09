Le slot da bar sono una tipologia di intrattenimento che gli italiani amano molto e che, sin dalla loro diffusione negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, hanno riscosso grande successo per la loro semplicità di utilizzo e, soprattutto, perché capillarmente diffuse su tutto il territorio davano la possibilità a chiunque di tentare la fortuna, e divertirsi, senza doversi allontanare troppo. La maggior parte di queste slot, infatti, si trovano nei piccoli locali come bar, tabaccherie e sale da gioco locali o anche nei casinò tradizionali sparsi sul territorio.

Appurato che le slot machines sono una grande passione per gli italiani, e che la loro diffusione anche online ha confermato l’interesse nazionale per questa tipologia di gioco, la domanda che in molti si fanno è: quali sono le slot da bar che pagano di più?

Per rispondere a questo quesito andiamo subito ad esplorare alcune delle slot machines più famose e ricche in circolazione:

Book of Ra Deluxe: è una video slot sviluppata da Novomatic e ispirata ad un tema molto popolare e amato dai giocatori, l’antico Egitto. Questa slot, a dieci linee di pagamento, catapulta il giocatore nella gloriosa epoca dei faraoni e offre simboli come scarabei, statue, esploratori e, naturalmente, il famoso Libro di Ra. È amata per le sue emozionanti funzionalità Bonus, inclusi i giri gratuiti con un simbolo speciale in espansione che può portare a vincite massicce; Columbus: è ovviamente Cristoforo Colombo il protagonista di quest’altra slot machine firmata Novomatic che presenta rulli con simboli tematici legati all’esplorazione come navi, mappe e bussole. Un’esperienza unica nel suo genere che premia il giocatore con un RTP interessante; Lucky Lady’s Charm: e ancora una volta Novomatic a proporre una slot dall’RTP ricco, che ruota però stavolta attorno al tema della fortuna, con una donna fortunata che fa da protagonista. 5 rulli e molteplici linee di pagamento, con simboli di portafortuna come ferri di cavallo, quadrifogli e coccinelle accompagnano il giocatore a scoprire e trovare a sua volta la fortuna! Age of Troy: Playtech, con questa slot, ci accompagna direttamente nella leggenda della guerra di Troia. 20 linee di pagamento e funzionalità epiche, come rulli che crollano e giri gratuiti con moltiplicatori che possono arrivare fino a 15x, creano un’esperienza immersiva ed esclusiva, amplificata da una grafica di alta qualità e una colonna sonora inclusiva; Supreme Hot: prodotta da EGT, questa slot offre un design che richiama le classiche slot da bar a tema frutta con 3 rulli e simboli retrò come ciliegie, bar campane e sette fortunati. Nonostante la sua semplicità, Supreme Hot offre pagamenti frequenti e un RTP di tutto rispetto, soddisfacendo le aspettative dei giocatori che anche con piccole puntate possono ottenere vincite fortunate; Zodiac Wheel: è ancora EGT il produttore di una delle slot con tema astrologico più popolari e redditizie. Zodiac Wheel offre 5 linee di pagamento, Jolly impilati e simboli astrologici come gemme, luna e pianeti. La grafica chiara e pulita, insieme ad una musica onirica, contribuiscono a creare un’atmosfera mistica;

Il panorama delle slot machines è davvero affollato e ciascun giocatore avrà modo di trovare il gioco più adatto alle proprie aspettative: dall’antico Egitto al futuro, dalle slot da bar a tema frutta più classiche a quelle incentrate a film e serie tv contemporanee, esistono centinaia di slot in grado

di trasformare piccole scommesse in jackpot che possono cambiare la vita, se si ha ovviamente la fortuna dalla propria parte e la capacità di scegliere le slot che offrono gli RTP più golosi.