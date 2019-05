Quali sono i migliori Smartwatch economici

Gli smartwatch sono diventati uno tra i gadget tecnologici più amati e apprezzati dalle persone. Da qualche anno ormai sono disponibili in commercio anche a prezzi piuttosto accessibili, come puoi vedere anche su www.robadainformatici.it.

Esistono infatti vari tipi di smartwatch economici che forse fanno proprio al caso tuo. In qualità di dispositivo indossabile può offrirti diversi tipi di vantaggi e il risultato è proprio quello di semplificare diversi tipi di azioni. Qui sotto trovi i migliori che ho catalogato come i migliori, vedi se trovi quello che fa al caso tuo!

• Xiaomi Huami Amazfit bip bit pace Lite Youth: lo smartwatch in questione è stato creato da una delle più grande aziende tecnologiche e copre quasi il 17% dell’intero mercato in fatto di vendite. Sicuramente conosci già Xiaomi. Questo smartwatch è pensato per poter misurare correttamente tutti quanti i dati per la tua salute. Possiede un bel cinturino in gomma ed ha anche una cassa certificata IP68. Al suo interno è già presente anche un’applicazione che va sia su iOS che su Android. Si chiama App mi Fit. In pratica ti permette di far comunicare il tuo smartwatch al tuo smartphone. Se fai un uso moderato del suo smartwatch la batteria dovrebbe durare circa 30 giorni. Se non attivi le notifiche dovrebbe durare 45 giorni. Considerando il suo prezzo molto interessante fa una concorrenza decisamente agguerrita anche a smartwatch di fascia superiore.

• Asus VivoWatch: questo smartwatch ha un design molto fine ed è di grande impatto estetico. Ha delle linee precise e sinuose. Ha le casse fatte in acciaio ed è stato certificato IP67. Infatti puoi immergerlo in acqua senza problemi. Non ha una grande resistenza, nel senso che può essere immerso fino a 1 metro, però ti dimostra che non devi preoccuparti se lo tieni mentre ti lavi le mani o fai la doccia. E’ pensato anche per lo sport visto che è capace di monitorare tutti i dati importanti sull’attività sportiva ma anche sulla salute. Migliora infatti la dove è possibile anche lo stile di vita. Lo puoi usare sia sul sistema operativo Android che iOS, così lo sintonizzi al tuo telefono per poter visualizzare le notifiche delle app, dei messaggi e delle chiamate. La batteria dura circa 10 giorni.

• Lemfo Lem5 Pro: è vero, non è uno smartwatch molto famoso, però ha un ottimo prezzo ed è capace di sorprenderti. Ha delle prestazioni ben superiori al suo prezzo. Il suo display è un 1.39 pollici e possiede una risoluzione da 400×400 px. All’interno è installato Android 5.1 come sistema operativo. La memoria RAM è da 2 GB. La memoria interna è da 16 GB. Al suo interno c’è una slot per la scheda SIM e supporta una connettività 3G. Questo tipo di connessione ti fa funzionare bene anche la geolocalizzazione, la quale è importante se desideri usare questo orologio anche per lo sport.

Questi sono solo tre degli ottimi smartwatch economici che puoi trovare in commercio!