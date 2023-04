Qualche interrogativo “inquietante” di scottante attualità

Da questo mio Angolo che mi dà la possibilità di faro conoscere la mia opinione su diversi argomenti, sento forte il dovere manifestare la mia perplessità ed il mio sgomento, su un tema che in questo momento – mi pare – sia oggetto di attenzione particolare, anzi forse particolarissima, dell’opinione pubblica ed anche di una certa fascia dei nostri lettori. Anzitutto la vicenda della maestra elementare, alla quale in questi giorni è stata comminata, – e comunicata per raccomandata – una sospensione per venti giorni dal servizio e dallo stipendio, per avere invitato, nel periodo immediatamente precedente il Natale, al termine di un piano particolare di lavoro legato al senso della festività, gli alunni di una classe della scuola primaria a recitare un’Ave Maria, per la denuncia dei genitori musulmani di due alunni, perché si sarebbe mancato di rispetto alla libertà di coscienza de loro figli.

Poi proprio ancora più recente, molto più grave, la vicenda della povera Emanuela Orlandi, ragazza residente in Vaticano, scomparsa nel pomeriggio del 22 giugno 1983 e di cui, sino ad ora, nulla si è riusciti a sapere ; ed adesso la triste vicenda è ritornata precipitosamente di grande attualità per una serie di eventi giudiziari e no.

Anzitutto, l’apertura (o riapertura!) di un’indagine da parte del Vaticano, annunciata ai primi di gennaio di questo 2023, e quindi la successiva istituzione di una Commissione d’inchiesta parlamentare da parte italiana, pure alla ricerca della verità. Sinceramente, subito mi viene da approvare ed osservare che , se anche sono trascorsi 40 anni, il tempo per accertare che cosa è realmente accaduto ad Emanuela Orlandi, non può mai avere scadenza. Anzi, ritengo che sia ancora più moralmente impellente ed obbligatoria, davanti a Dio e davanti agli uomini, la ricerca della verità. Perché chiunque abbia commesso questo crimine, senza eccezione alcuna, riceva la giusta sanzione.

Assolutamente sempre doveroso, davanti a Dio ed agli uomini, accertare la verità, senza guardare in faccia nessuno. Non però una verità fondata sui “si dice”, o sugli “aver sentito dire che…”.

E dopo quello che ha detto ieri Papa Francesco e quello si legge in queste ore si fa più urgente la necessità di una verifica assai rigorosa ed a tutto campo, anche sulle modalità con cui la verità deve essere ricercata e allo stesso tempo “offerta” al pubblico.

Da parte mia sottoscrivo, nella lettera e nello spirito, quanto scritto a Pietro Orlando, fratello della povera Emanuela, la ragazza scomparsa nel 1983… da don Maurizio Patricielloparroco sotto scorta del Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, al quale la camorra ha fatto più di un attentato; che proprio sull’argomento, tra l’altro, ha scritto: “Da 2.000 anni la Chiesa di Cristo si ritrova a combattere nemici esterni e interni. Ti scrivo per dirti che la notizia dell’apertura di un’indagine sul caso Orlandi da parte del Vaticano mi ha fatto gioire. Vogliamo la verità. Chi sa parli. Deve parlare. Ha il dovere di parlare. Il Vangelo non ci ha nascosto niente, nemmeno la vigliaccheria di san Pietro intimorito da una servetta. La Chiesa non è nostra, è di Dio. Se anche uomini di Chiesa dovessero essere implicati nella scomparsa della cara Emanuela, è giusto che – virilmente! cristianamente! – si facciano avanti, confessino, chiedano perdono. A Dio, a Emanuela, a te, alla tua famiglia, alla Chiesa, all’Italia, all’umanità. E paghino per il loro spaventoso reato”. Io voglio la verità, qualsiasi essa sia. Le insinuazioni, no, non so che farmene………Il diritto alla verità non dà a nessuno – nemmeno a te – il diritto all’illazione ambigua, soprattutto quando tocchi un gigante dell’umanità, riconosciuto santo dalla Chiesa come Giovanni Paolo II. La mia sofferenza, Pietro, non è paragonabile alla tua, ma sappi che le tue parole mi hanno fatto tanto male, e non solo a me. Non credo che questa fosse la tua intenzione. Un animo ferito come il tuo è capace di compassione, di pietà, di amore. In un animo lacerato il cinismo non trova casa. Allora? Allora, Pietro, devi andarci piano con le parole senza fondamento. Sono macigni, che una volta lanciati, possono ferire a morte anche gli innocenti. E questo sarebbe un vero fallimento. Un’ulteriore e colossale ingiustizia”.