Quadri per beneficenza: il ricavato a favore dell’ambiente. L’idea di Salvatore Cimino

L’arte al servizio della beneficenza. Salvatore Cimino, empedoclino di 26 anni, dipinge per un nobile impegno ed, in particolare, a favore dell’ambiente. Tutto ha avuto inizio nel maggio 2021: “Avevo bisogno di trovare un qualcosa che impegnasse il mio tempo in modo utile e produttivo in periodo di quarantena- racconta il giovane- e da un quadro fatto per una amica quasi per “gioco” sono arrivato oggi ad avere una pagina Instagram che porta il nome di *so_qquadro_* e conta quasi 600 followers. Quando le richieste andavano facendosi sempre più numerose, e il da farsi mi coinvolgeva sempre più, ho deciso di impegnare questa iniziativa a fini puramente di beneficenza: il ricavato di ogni tela realizzata, a discapito del destinatario, è stato devoluto ad enti come Team Spiagge Pulite, Pane Quotidiano ONLUS, coordinazione italiane sostegno donne Afghane, AIRC e altre associazioni locali che si occupano di cura degli animali, sociale e sostenibilità ambientale.” Salvatore Cimino, che si mi occupo Consulenza Aziendale in ambito Sostenibilità e lavoro a Milano, nei giorni scorsi ha anche organizzato una sorta di caccia al tesoro nascondendo otto quadri in giro per Agrigento e San leone, ciascuno dei quali contenente un buon proposito o un obiettivo da perseguire in vista dell’inizio del nuovo anno: “L’iniziativa -racconta- ha ottenuto grande successo e ha coinvolto più persone di quelle che io stesso avrei mai potuto immaginare e dal mio punto di vista è stato soddisfacente accorgermi di quanti si siano fiondati per strada alla ricerca dei “regali”.

Attualmente continuo a ricevere molte richieste di realizzazione dei quadri personalizzati ricavando somme che saranno devolute totalmente in beneficienza.” Con la sua arte , il 26enne ha già donato circa 800 euro. Dipinti particolari che riportano modi di dire e proverbi siciliani.