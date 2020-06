Cammarata e San Giovanni piangono Lorenzo, il giovane è morto a seguito della puntura di un’ape

Triste risveglio a Cammarata e San Giovanni Gemini. Lorenzo Di Grigoli non ce l’ha fatta. Due intere comunità piangono il giovane di 28 anni punto due giorni fa da un’ape e arrivato in ospedale in gravissime condizioni per shock anafilattico.

La speranza, accompagnata dalla preghiera, aveva tenuto tutti con il fiato sospeso, in attesa di buone notizie. Stamattina la doccia fredda. Lorenzo era un ragazzo molto conosciuto, dalla grande vitalità, a cui tutti volevano bene.