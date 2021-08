Punto da una vespa in spiaggia, va in shock anafilattico: salvato dal 118

E’ stato salvato in extremis un uomo di 40 anni di Agrigento, punto da una vespa, mentre si trovava nella spiaggia delle “Pergole” a Realmonte. L’uomo, punto dall’insetto ad un’ascella, sin da subito ha manifestato i segni dello shock anafilattico, con gravi difficoltà respiratorie. I primi ad accorrere sono stati i bagnini, che hanno chiamato i soccorsi che hanno portato il quarantenne in un luogo riparato in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

La centrale del 118 di Caltanissetta ha inviato l’elisoccorso che è riuscito ad atterrare in spiaggia, grazie alla bravura dei piloti e all’aiuto dei bagnanti, che hanno lasciato libero un tratto di arenile disegnando un grande cerchio. Il medico rianimatore, una volta a terra, ha somministrato una fiala di adrenalina al quarantenne che si è ripreso poco dopo.

Il paziente poi è stato trasferito, sempre in elisoccorso, al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. E’ fuori pericolo.