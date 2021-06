Pullara: “Sul disegno di legge sull’edilizia troppo tempo si è perso e troppo se ne sta perdendo”.

“Sul disegno di legge sull’edilizia troppo tempo si è perso e troppo se ne sta perdendo”.

Sono le parole del deputato regionale, Carmelo Pullara, Presidente e segretario organizzativo di Onda, il movimento Popolare Regionalista di cui è fondatore.

“La norma – prosegue il deputato – secondo il mio parere va nella direzione giusta semplificando notevolmente le procedure con il chiaro obiettivo di dare una boccata d’ossigeno ad un comparto oggi letteralmente in ginocchio soprattutto durante tutto questo periodo pandemico e post pandemico ed inoltre ha il compito di allinearsi rispetto alla norma nazionale che ha previsto una importante riforma del settore attraverso l’introduzione di nuove regole.

Dobbiamo con coraggio uscire dalla ipocrisia guardando alla realtà e peculiarità del nostro territorio, abito e vivo in un paese che su questo ha pagato da solo un prezzo altissimo.

Non è una norma della maggioranza o dell’opposizione – conclude Pullara – è una norma di buon senso del parlamento siciliano e quindi dei siciliani che hanno affidato loro la rappresentanza, e pertanto è assolutamente necessario assumersi la responsabilità di definire e mettere la parola fine adeguandoci agli standard nazionali e non facendo la cenerentola a tutti i costi.”