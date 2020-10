Pullara: Richesta audizione per la gestione Terme di Sciacca

SCIACCA. “Una specifica audizione, dell’Assessore regionale per il Turismo e lo spettacolo dott .Manlio Messina unitamente all’Assessorato per l’economia Prof. Gaetano Armao, per discutere le problematiche concernenti la gestione e la valorizzazione del complesso termale di Sciacca.”

E’ la richiesta avanzata dal deputato regionale all’Ars On. Carmelo Pullara.

” Il Consiglio comunale di Sciacca -scrive Pullara- con dichiarazione n.39 del 19 ottobre scorso ha approvato un documento unitario promosso dalle associazioni: “Comitato civico patrimonio Termale”,”Associazione culturale Ora Basta” e “Comitato Sciacca Terme rinasce”, contenente alcuni indirizzi rivolti agli organi regionali competenti, volti a fronteggiare la grave e perdurante situazione di stallo che riguarda il complesso termale di Sciacca.

Questa -aggiunge Pullara- è una vicenda che ho attenzionato e seguito personalmente sin dall’inizio.

Si richiede pertanto- conclude Pullara-di voler estendere la partecipazione all’audizione anche in modalità videoconferenza nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19,altresì alle Autorità istituzionali del Comune di Sciacca nonché ai rappresentanti delle associazioni civiche.”