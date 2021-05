Pulizia e decoro nei quartieri, l’assessore Vullo: “Non lasceremo nessuno indietro”

I lavori di pulizia a San Leone se da un lato sono visti di buon occhio, soprattutto in vista della stagione estiva, dall’altro ci sono gli abitanti dei quartieri che chiedono attenzione. A rassicurare gli agrigentini è l’assessore comunale ai quartieri, Marco Vullo: “Non lasceremo nessuno indietro”. E continua: “Dopo la pulizia straordinaria di San Leone con il lavaggio,la scerbatura e altri interventi mirati si mette a fuoco l’importanza di questa amministrazione alla rigenerazione di tutte le periferie presenti in città che sono determinanti per la crescita civica dell’intera comunità. Dopo sei mesi dal nostro insediamento, posso dire senza prova di smentita, che l’amministrazione Miccichè si è impegnata sulla rivalorizzazione e la ripartenza dei quartieri che non erano solo parole da campagna elettorale, oggi comincia a dare i primi frutti concreti. Per me avere la delega ai quartieri è una grande scommessa che tutti assieme vinceremo e che rappresenta il punto di svolta per questa comunità e abbiamo fatto lavoro di squadra con gli Assessori Trupia e Vaccaro. Sono sempre convinto che Agrigento rappresenta un unicum con la sue sfaccettature e le periferie e la sua vivibilità. Il decoro e la pulizia sono essenziali per diventare una città normale.