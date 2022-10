Puliamo il mondo, a Maddalusa continua l’abbandono di rifiuti

Ieri mattina, 2 ottobre, ad Agrigento nell’ambito della XXX edizione di Puliamo il Mondo, i 45 volontari che hanno raccolto l’invito del Circolo Rabat di Legambiente si sono concentrati nella pulizia del boschetto di Maddalusa e la strada che lo lambisce. Il Presidente Gucciardo dichiara: “Purtroppo, nonostante l’area sia stata oggetto nel corso del tempo di diverse segnalazioni provenienti da più parti, la situazione relativa ai rifiuti abbandonati rimane grave e sconcertante. Non siamo riusciti a raccogliere tutta la spazzatura che si è accumulata in questi mesi o anni. E’ assurdo che l’Amministrazione Comunale e il gestore dell’area demaniale forestale – UST Ag – non riescano ad impedire la creazione di discariche abusive dentro il bosco e lungo la strada. “Ringraziamo Silvia Piazza e i volontari di Team Spiagge Pulite, Adriana Iacono e Giuseppe Taibi capo delegazione FAI Agrigento, Erica Indelicato che ha seguito i ragazzi della Cooperativa Sociale il Delfino, Anna Maria Van der Poel della Comunità Slow Food Zagara, Nino Alfò e le famiglie di EducoLab, Gaetano Lauricella della Caritas Diocesana, Flavia Buggea – presidente della Consulta Giovanile di Agrigento – e i volontari del Servizio Civile Universale delle RR. NN. Macalube di Aragona e Grotta di Sant’Angelo Muxaro, per aver dedicato il loro tempo per raccogliere 90 sacchi di spazzatura.”