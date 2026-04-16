E’ disponibile sul sito istituzionale www.provincia.agrigento.it (sezione Gare e Appalti) il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 5-A Camastra-Sottofari-Contrada Aronica, 5-B Contrada Aronica-Cipolla- Statale 123, 46 dalla Naro-Campobello di Licata alla Statale 123 (contrada Durrà), e 63-A da Statale 115 a quadrivio Contrada tre Fontane.

L’appalto ha un importo di 660.000 euro più Iva, compresi 19.800 euro per oneri di sicurezza. La gara verrà effettuata con proceduta aperta e in modalità telematica, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 3 giugno 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 4 giugno 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Il progetto è stato elaborato dallo staff tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che in vari sopralluoghi ha evidenziato diversi cedimenti della sede stradale, delle ripe e delle scarpate e deterioramento del manto bituminoso che richiedono l’urgente esecuzione di lavori per la messa in sicurezza. I lavori dovranno essere eseguiti entro 270 giorni lavorativi dalla data di consegna degli stessi.

Bando di gara e allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16669

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