Hanno causato due incidenti stradali, poi hanno abbandonato la vettura dileguandosi velocemente a piedi. E’ successo domenica pomeriggio, a Sciacca. Un’Alfa Romeo 159 che non si sarebbe fermata all’alt delle Forze dell’Ordine, inseguita da carabinieri e polizia, prima in via Monte Kronio ha impattato contro un ciclomotore, un Piaggio Vespa, e poi contro un’autovettura, una Fiat Seicento.

La vettura, dopo gli incidenti, è stata abbandonata in via Cava dei Tirreni e le persone che vi erano a bordo sono scappate. L’uomo alla guida della moto, un pensionato ottantenne, è rimasto ferito. Con un’ambulanza è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dove è stato sottoposto alle cure del caso. L’Alfa Romeo 159, una station wagon, è stata posta sotto sequestro. Sono in corso indagini.