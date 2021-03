Protezione Civile del Libero Consorzio presente nel nuovo centro del Palacongressi

Anche la Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento collaborerà con l’ASP per garantire il buon funzionamento del Centro di Vaccinazioni anti Covid inaugurato stamani al Palacongressi di Agrigento alla presenza di numerose autorità. L’Ufficio Provinciale di Protezione Civile, coordinato da Marzio Tuttolomondo, su richiesta della stessa ASP ha infatti attivato i volontari di alcune associazioni iscritte nel registro provinciale di protezione civile per assicurare il regolare svolgimento in sicurezza delle operazioni di somministrazione dei vaccini, in particolare per regolare gli accessi e per fornire tutte le informazioni utili ad evitare la possibilità di contagio (distanza di sicurezza, uso di gel e mascherine ecc.).Stamani sono stati vaccinati i volontari che hanno dato la loro disponibilità, appartenenti alleseguenti associazioni:Grifoni di Favara, Giubbe Verdi di Castrofilippo, Giubbe d’Italia di Santa Elisabetta,SDAV di Agrigento, Giubbe d’Italia di Aragona, I Falchi di Palma di Montechiaro, Gruppo Comunale di Palma di Montechiaro, AEOP di Porto Empedocle e Vigili del Fuoco in Congedo di Naro. Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18.