I tecnici della Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono impegnati in un attento monitoraggio della situazione in seguito al protrarsi dell’emergenza maltempo. E’ in corso una ricognizione lungo l’alveo del fiume Salso in territorio di Licata, area soggetta nelle ultime ore ad intense precipitazioni. Grazie alla stazione meteo installata a Licata è stato possibile captare in tempo reale l’entità della pioggia in corso, consentendo al personale di Protezione Civile di effettuare un sopralluogo per verificare il livello del fiume, che in passato più volte è esondato provocando gravi danni.

Attualmente la situazione è sotto controllo e il Libero Consorzio è in costante contatto con il Centro Operativo Comunale del Comune di Licata, pronto ad intervenire in caso di necessità. Confermato, dunque, dai primi dati l’eccellente funzionamento della nuova sala operativa e del sistema di monitoraggio e allertamento del rischio idrogeologico attivo dallo scorso dicembre grazie al progetto ideato e realizzato dal Libero Consorzio di Agrigento.

“Il nostro ufficio di Protezione Civile conferma di essere sempre in grado di intervenire anche nelle situazioni più complesse – afferma il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino – e anche se al momento la situazione non desta particolare preoccupazione è sempre opportuno valutare con attenzione eventuali criticità nelle aree a maggior rischio”. Ricordiamo che per avere in tempo reale informazioni sulla situazione delle precipitazioni nelle diverse aree del nostro territorio è possibile collegarsi alle stazioni meteo collocate dal Libero Consorzio in provincia tramite il link”:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16509

