Studenti del Liceo Empedocle in protesta: “Vogliamo una scuola sicura”

Alcuni studenti del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento hanno manifestato questa mattina, lunedì 16 marzo, davanti alla sede della Provincia e della Prefettura per denunciare le gravi condizioni dell’edificio scolastico in cui seguono le lezioni. Si tratta dei locali situati presso l’ECUA – Empedocle Consorzio Universitario Agrigento, sede provvisoria del Liceo Classico Musicale.

Da mesi gli studenti segnalano infiltrazioni d’acqua, intonaci che si staccano, problemi strutturali e ambienti non idonei allo svolgimento delle attività didattiche, soprattutto quelle musicali.

A farsi portavoce delle criticità è stato Alessio Piscopo, rappresentante della Consulta: «La scuola è un diritto e un dovere. Noi vogliamo studiare in maniera serena, ma non possiamo svolgere determinate lezioni perché la struttura non ci permette di farlo. Quest’anno molti studenti dovranno affrontare gli esami del quarto e del quinto anno, e tantissimi non hanno la possibilità di studiare in condizioni adeguate. Non è accettabile.»

“Tetto crollato, infiltrazioni, aule inadatte: situazione inaccettabile”

Piscopo ha ricostruito le principali criticità: «Prima ancora degli ultimi avvenimenti non avevamo una sede sicura. L’auditorium dove provavamo è rotto da anni: siamo al quarto anno e non è mai stato riparato. Abbiamo provato in aule piccolissime, con centinaia di studenti, in condizioni di sicurezza minime.»

La situazione è precipitata a settembre, quando è crollato il tetto in una zona molto frequentata dagli studenti: «Il tetto è crollato vicino alle macchinette, poco prima della ricreazione. È stata sfiorata una tragedia. Da allora i lavori non sono mai stati completati e le infiltrazioni d’acqua hanno danneggiato anche l’impianto elettrico. Alcuni ragazzi hanno preso la scossa. Per giorni è stata staccata la corrente e non abbiamo potuto svolgere lezioni regolarmente.»

Gli studenti denunciano anche l’impossibilità di accedere ai servizi minimi: «Chi resta a scuola fino alle 19 non può neanche prendere una bottiglietta d’acqua alle macchinette. È una situazione che non può continuare.»

“Promessi lavori per il 24 febbraio, ma non si è visto nessuno”

Gli studenti chiedono risposte immediate: «Chiediamo l’avvio dei lavori, che erano stati promessi per il 24 febbraio. Siamo a metà marzo e non si è visto neanche un operaio. Ci avevano detto che il tetto era stato messo in sicurezza, ma non è così. E chiediamo finalmente una sede nostra, che ci permetta di svolgere le lezioni negli spazi che un liceo musicale richiede.»

Aule provvisorie non idonee

Dopo la dichiarazione di inagibilità dei locali ECUA, gli studenti sono stati spostati in aule provvisorie che non consentono lo svolgimento delle materie di indirizzo, in particolare quelle musicali che richiedono spazi adeguati, insonorizzati e attrezzati.

Il comitato studentesco: “Serve un intervento immediato”

Il comitato studentesco che ha organizzato la manifestazione chiede alle istituzioni competenti di intervenire senza ulteriori ritardi: gli studenti confidano nella soluzione delle problematiche denunciate e nel rapido avvio dei lavori, per garantire il diritto allo studio e la sicurezza di tutti.

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