Protesta del personale comunale part time in Consiglio Comunale

Protesta del personale con contratto part time al Comune di Agrigento . Un gruppo di dipendenti comunali di vari settori si sono presentati con tanto di striscioni di protesta alla pubblica assise di oggi pomeriggio. Chiedono “dignità lavorativa” considerato che i loro contratti sono bloccati a 28 ore settimanali. “Molti settori ed uffici, spiegano, sono rimasti vacanti a seguito dei numerosi pensionamenti degli ultimi anni, non comprendiamo quindi come mai i nostri contratti rimangano part time. Tutto ciò vogliamo ricordare, oltre a non dare dignità a ai lavoratori, comporta anche disservizi nei confronti dei cittadini agrigentini. Continueremo ad essere presenti in ogni consiglio comunale e stiamo pensando ad altre forme di protesta fino a quando l’ Amministrazione comunale non vorrà affrontare questo problema in maniera concreta”.