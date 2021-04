Recovery fund e l’agrigentino “dimenticato”, sindaci a Roma

E’ probabilmente una protesta che arriva tardi visto che il piano è già definito e pronto per essere inviato a Bruxelles, ma questa mattina circa 500 sindaci della “Rete Recovery Sud”, sono arrivati a Roma, davanti palazzo Chigi, per protestare contro il Recovery Found, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) che , secondo i primi cittadini, così come riscritto dal Governo nazionale non risolve il gap di sviluppo Nord-Sud, non affronta definitivamente in chiave europea la questione meridionale e, quindi, non rafforza e rilancia la competitività complessiva del Sistema Italia nel mondo. L’Italia resta disunita. Per queste ragioni, i sindaci delle Rete Recovery Sud, hanno “urlato”

che se la politica nazionale non riuscirà a modificare “quest’ennesima ingiustizia ci rivolgeremo a tutte le autorità competenti, nazionali e comunitarie.” A Roma c’erano diversi sindaci della provincia di Agrigento, assente quello del comune capoluogo, Franco Micciché, che insieme alla giunta ha preferito partecipare al consiglio comunale di ieri sera, 27 aprile. “Vogliamo adesso e subito impegni su strade, sull’adeguamento della rete ferroviaria e su un aeroporto che ci permetta finalmente di superare una distanza ormai inaccettabile dagli scali siciliani principali. Agrigento non è fuori dall’Italia” hanno gridato i sindaci di 25 comuni della provincia davanti palazzo Chigi.

Tra i progetti sui quali si puntava c’era anche il completamento dell’anello autostradale attraverso la realizzazione del tratto Gela-Castelvetrano.

Alla manifestazione hanno partecipato i sindaci dei comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Camastra, Campobello di Licata, Cattolica Eraclea, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina e Sciacca.