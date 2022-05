Prostituzione. Inchiesta “Saponara”, indagato si difende: “Estraneo al giro”

Ha risposto alle domande, provando a chiarire la propria posizione, ed evitare la richiesta di rinvio a giudizio, Giuseppe Salamone, 31 anni, di Agrigento, interrogato in Questura dalla Squadra Mobile, su delega del pubblico ministero Giulia Sbocchia. “Non ho nulla a che fare con la prostituzione, sono estraneo al giro. Le conversazioni telefoniche che mi riguardano sono state male interpretate”, ha detto l’agrigentino, difeso dall’avvocato Monica Malogioglio. E’ accusato di favoreggiamento della prostituzione di giovani escort. Lo stesso Pm nelle settimane scorse ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a, due agrigentini e cinque donne sudamericane, finiti nei guai nel 2014, nell’ambito dell’operazione “Saponara”, ovvero il nome della via, dove gli indagati avevano messo su delle vere e proprie case d’appuntamento. Il vasto traffico di prostituzione era stato scoperto nel centro storico della città dagli agenti della squadra Mobile della Questura di Agrigento.

Si tratta delle sorelle Marival Magaly Manrique Mendoza, intesa “Camilla”, 49 anni, nata in Perù, residente in Due Carrare (Pd), domiciliata in Agrigento in via Saponara, e Jacqueline Yanina Mandoza Manrique, intesa “Janina”, 38 anni, nata in Perù, residente in Cisterna di Latina (Lt) domiciliata in Agrigento, ed ancora la loro madre Cirila Maria Huacache Manrique, 79 anni, nata in Perù, residente a Cisterna di Latina, Maria del Pilar Manrique Torres, intesa “Pilar”, 56 anni, nata in Perù, residente in Guidonia Montecelio, domiciliata in Agrigento, Eugenio D’Agostino, 51 anni, di Agrigento, Giuseppe Salamone, 31 anni, di Agrigento, e Valdirene Maria De Oliveira Vieira, 49 anni, nata in Brasile, residente in Sant’Angelo di Piove di Sacco.

Gli indagati devono rispondere di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Gli indagati avrebbero gestito due case d’appuntamento nella zona alta della via Atenea, una in via Saponara numero 10, e la seconda in via Neve numero 54. E’ emerso che il giro di prostitute coinvolgeva in particolar modo ragazze sudamericane di nazionalità colombiana, peruviana, venezuelana e brasiliana, ma anche italiane.