Proseguono i lavori di consolidamento e recupero sicurezza del versante nord – ovest retrostante il Viale della Vittoria in corrispondenza della via Picone, sottoposto ad elevato indice di rischio idrogeologico e che anni fa era stato teatro di una grossa frana. Il finanziamento del progetto è di circa 2 milioni di euro di fondi europei mentre l’importo dei lavori è di 1 milione e mezzo di euro. L’ Assessore comunale ai Lavori Pubblici Gerlando Piparo proprio questa mattina, ha diffuso sui social le immagini dei lavori che interessano l’ area e in particolare del muro di calcestruzzo armato che è stato realizzato sul vecchio muro di contenimento, dalla ditta Civiesse di Aragona, che ha già posto un sistema di palificazioni. Considerato che la via Picone è una strada senza uscita si sarebbe potuto approfittare dei lavori per realizzarne il prolungamento di cui da anni si discute e che sicuramente avrebbe portato più sicurezza ad uno dei quartieri dove insistono più uffici pubblici e studi medici.