Prosegue il viaggio cinematografico de “I Film del Griffo”, la rassegna ideata e diretta da Beniamino Biondi che, ogni martedì, anima il chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” con una selezione di grandi opere del cinema internazionale dedicate, per questa quinta edizione, al tema del viaggio. Il quarto appuntamento, in programma martedì 14 luglio alle ore 21, sarà dedicato a Tracks – Attraverso il deserto (2013), intenso film del regista australiano John Curran, tratto dall’omonimo libro autobiografico di Robyn Davidson e presentato in concorso alla 70ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ispirato a una straordinaria storia vera, il film racconta l’impresa di Robyn Davidson, giovane donna che nel 1977 decide di attraversare in completa solitudine oltre 2.700 chilometri di deserto australiano, da Alice Springs fino all’Oceano Indiano, accompagnata soltanto dal suo fedele cane e da quattro cammelli. A documentare alcune tappe del viaggio sarà il fotografo del National Geographic Rick Smolan, la cui presenza rappresenterà un inatteso contrappunto alla ricerca di isolamento della protagonista.

Con una fotografia di straordinaria bellezza e un linguaggio essenziale, Tracks – Attraverso il deserto racconta un viaggio che è insieme sfida fisica e percorso di conoscenza. Attraverso l’immensità dell’outback australiano, il film riflette sul rapporto tra l’essere umano e la natura, sul bisogno di libertà, sulla capacità di affrontare la solitudine e sul coraggio di seguire la propria strada, trasformando l’esperienza individuale in una profonda riflessione sull’identità e sulla resilienza.

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