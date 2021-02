Proposte per riorganizzare l’ente, incontro con la Cgil al comune di Agrigento

Il sindaco Franco Miccichè, insieme al segretario generale del Comune ,Maria Concetta Floresta , hanno incontrato la delegazione Rsu funzione pubblica della Cgil, guidata da Lorella Capellupo della segreteria Cgil. Si è discusso di alcune proposte per riorganizzare l’ente comune e rendere i servizi più efficienti, pur tenendo conto delle difficoltà che il Comune attualmente ha nell’erogare i propri servizi a causa della carenza di personale e dello svuotamento degli uffici causati dai numerosi pensionamenti. “ Si è cercato di concordare una programmazione e l’opportunità – dicono dal

Comune- di una valorizzazione del personale, sia di quello full time che di quello part time, che spesso si ritrova a fare servizi superiori a quelli previsti dal proprio contratto ma che, come ha detto il segretario Floresta, potrà essere rivisto in seguito all’approvazione del piano consuntivo del 2019 , senza il quale non si può avere contezza delle somme a disposizione per il personale.”