Si è dimesso il primario del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, Sergio Vaccaro. In una lettera parla di “irrevocabili dimissioni per giusta causa”. Vaccaro tra l’altro, sulle pagine del giornale La Sicilia, denuncia gravissime criticità strutturali e di dotazione di personale. E afferma: “I medici ad oggi in servizio non possono far fronte alla normale turnazione che comporta disservizi non a me addebitabili. Riscontro inerzia nei vertici aziendali nel non volere affrontare la situazione”. Sergio Vaccaro era alla guida del pronto soccorso di Agrigento dal febbraio 2022 dopo aver vinto la procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza del nosocomio.