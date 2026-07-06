Sarà presentato ufficialmente il prossimo mercoledì 8 luglio, alle ore 9:30, nel corso della conferenza stampa in programma nella cavea antica del Giardino Botanico, il cartellone 2026 del Teatro dell’Efebo, giunto alla sua terza edizione. La rassegna comprende eventi che vanno dal Teatro Classico al Teatro Moderno e alla Musica e sarà illustrata dal presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino.

Un cartellone ricco di eventi, che partirà il 18 luglio con la messa in scena delle “Troiane” di Euripide e a seguire tanti altri eventi fino a settembre inoltrato. “Anche in questa stagione sono previsti spettacoli di alto livello artistico – afferma il presidente Pendolino a conferma che il nostro Teatro dell’Efebo rappresenta ormai un preciso punto di riferimento per la promozione del territorio – e siamo sicuri che il pubblico locale ed i turisti potranno apprezzare gli eventi proposti”.

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