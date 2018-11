Promozione, rinviata pure Casteltermini – Marineo. La società palermitana ha chiesto ed ottenuto il rinvio per impraticabilità delle strade dovuta alle condizioni meteo che imperversano in Sicilia. La Lega ha accettato la richiesta ed annullato la partita in programma domani domenica 4 novembre. La partita sarà recuperata a data da destinarsi.