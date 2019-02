Promozione, L’Olimpica insegue un posto nei playoff

Nemmeno in tempo di analizzare i risultati della 23esima giornata e già le squadre agrigentine che militano in Promozione, pensano al turno di domani. La Lega sicula della Figc, infatti, ha stabilito di far disputare il turno infrasettimanale per completare il campionato prima di pasqua. L’ultimo turno disputato ha regalato gioie e dolori alle società di promozione. E’ stato il turno dei derby: tra Kamarat e Olimpica Akragas ha avuto la meglio la formazione agrigentina, allenata da Giovanni Falsone con il punteggio di due a zero, reti di Santangelo e Castaldo. Una vittoria che serve a tentare l’insperato accesso ai playoff vista la notevole differenza reti tra la seconda e la quinta. Una vittoria che ha ancora una volta dato una iniezione di fiducia al team che adesso ha preso consapevolezza dei propri mezzi. Dall’altra parte invece il Kamarat va sempre più giù. Adesso è terzultima con 17 punti. Domani l’Olimpica Akragas affronterà l’Albatros Lercara mentre il Kamarat dovrà vedersela con il Villabate.

L’altro derby della 23esima giornata è stato quello tra Casteltermini e Gattopardo, finito con lo stesso punteggio di Cammarata, cioè due a zero con reti di Saccà e Sylla. Casteltermini virtualmente sesto con 4 punti di distacco dalla posizione playoff occupata attualmente dall’Akragas. “Grande prestazione – ha commentato il tecnico della Gattopardo, Pietro Alotto – ma siamo stati sfortunati: sul risultato di uno a zero al 90′ il tiro di Lo Brutto colpisce il palo e su capovolgimento di fronte in contropiede abbiamo preso il secondo gol. Testa adesso al Balestrate”. Infatti domani i ragazzi della Gattopardo giocheranno in casa, a Palma di Montechiaro contro il Balestrare mentre il Casteltermini andrà a disputare la trasferta con l’attuale capolista Oratorio San Ciro e Giorgio. Squadra reduce, quella palermitana, dalla vittoria a Racalmuto sulla Libertas, ormai colata a picco e a rischio di poter perdere anche la penultima posizione, vista la vittoria del Vis Borgo Nuovo sul Vallelunga. Finisce 3-1 per la formazione di Pagano con reti di Lepre e doppietta di Ribaudo. Il momentaneo pari della Libertas è stato segnato dal solito Cozma, una vera perla. Ma non basta alla formazione allenata da Alessandro De Caro che domani sarà impegnata in trasferta a Vallelunga. (Giornale di Sicilia)