La Lega Nazionale Dilettanti di Sicilia ha ufficializzato la nuova data per il recupero di Olimpica Akragas – Kamarat: si giocherà mercoledì 14 novembre allo stadio “Esseneto” di Agrigento alle ore 14:30. Il match, valido per l’ottavo turno di campionato del girone A di Promozione, era in programma per domenica 28 ottobre e rinviato per allerta meteo.