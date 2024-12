La Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Gaspare Abruzzo, 61 anni, di Santa Margherita Belice dall’accusa di truffa. L’imputato era stato condannato lo scorso anno a sei mesi di reclusione dal tribunale di Sciacca poiché avrebbe promesso falsamente due posti di lavoro all’ospedale “Giovanni Paolo II” in cambio di 3 mila euro.

I fatti al centro del processo risalgono al 2016 ma la querela è arrivata soltanto tre anni più tardi. Per questo motivo l’accusa è caduta in prescrizione e l’uomo è stato prosciolto. L’imputato, in cambio della somma di 3 mila euro, avrebbe promesso un suo fantomatico intervento al fine di fare assumere marito e moglie: il primo alla Regione, la seconda all’ospedale di Sciacca.

